Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в приморском селе

ТАСС, 17 марта. При пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме села Вольно-Надеждинское Приморского края в воскресенье утром погибли четыре человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"К сожалению, в горящих квартирах были обнаружены тела четверых человек без признаков жизни, которые немедленно были переданы врачам скорой медицинской помощи"", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, первый пожарный расчет прибыл через три минуты после вызова. Горели квартиры на первом этаже, люди не смогли самостоятельно покинуть помещение. С верхних этажей спасатели эвакуировали 30 человек, еще восемь спасли из отрезанных огнем и дымом квартир при помощи комплектов защиты органов дыхания.

Через два часа пожар был ликвидирован, ведется проливка конструкций и осмотр места происшествия. Для выяснения обстоятельств происшествия задействованы специалисты испытательной пожарной лаборатории. Общая площадь пожара составила 250 кв. м.

Как сообщили в МЧС, сейчас на месте происшествия работает комиссия администрации поселка по вопросу социального обеспечения. Для жильцов дома организован пункт временного размещения в школе №1.