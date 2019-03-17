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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4

Его эпицентр находился в 115 км западнее села Никольское

ТАСС, 17 марта. Сейсмологи зарегистрировали в воскресенье у берегов острова Беринга Камчатского края землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Землетрясение произошло в точке с координатами 55,25 северной широты, 164,24 восточной долготы, на глубине 60 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. Эпицентр землетрясения находился в 115 км западнее села Никольского Алеутского муниципального района", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, данных об ощутимости землетрясения пока не поступало.

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