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СМИ: число жертв наводнений в Индонезии возросло до 63

Как сообщило агентство "Синьхуа", десятки людей числятся пропавшими без вести

ТАСС, 17 марта. Число погибших в результате наводнений в провинции Папуа увеличилось до 63. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось о 42 жертвах и 21 пострадавшем.

По данным агентства, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ливневые дожди, которые вызвали наводнения, начались вблизи провинциальной столицы Джаяпуры в субботу. Как сообщало агентство Reuters, из-за удара стихии повреждены по меньшей мере девять домов и два моста.

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Индонезия
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