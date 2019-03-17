Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в частном деревянном доме в башкирской деревне Сурда Караидельского района в ночь на воскресенье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в жилом одноэтажном бревенчатом доме поступило в 00:15 по местному времени, открытое горение было ликвидировано спустя почти два с половиной часа.

"В ходе тушения пожара, проливки и разбора конструкции обнаружены тела погибших мужчины и женщины 1950 и 1954 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС и оперативно-следственная группа.