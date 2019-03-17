Водолазы ищут в Бурятии двух пропавших подо льдом мужчин

ТАСС, 17 марта. Водолазы МЧС ведут поиск двух мужчин, пропавших в субботу в Кабанском районе Бурятии, их автомобиль, предположительно, ушел под лед. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Бурятии.

"16 марта во второй половине дня старшему оперативному дежурному Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступил звонок от мужчины, который сообщил, что накануне вечером двое его друзей выехали на лед Байкала на автомобиле "Нива" и к назначенному времени не вернулись. Зная, по какому маршруту уехали его друзья, мужчина самостоятельно выдвинулся на поиски, и на Байкале, в 10 км от населенного пункта Ранжурово, местности Маяк, Кабанского района, Республики Бурятия обнаружил полынью с уходящими в нее следами от автомобиля. Кроме того, мужчина опознал некоторые вещи своих друзей, которые плавали на поверхности. Сегодня на месте работают водолазы МЧС России. Задача - обследовать подледное пространство в радиусе предполагаемого места затопления машины", - говорится в сообщении.

Глубина в месте образовавшейся полыньи составляет 78 м. По словам начальника поисково-спасательного подразделения Байкальского ПСО Алексея Ефимова, в этом месте лед был очень тонкий. "Вероятнее всего, эта пропарина образована выходом придонного газа. Такие ловушки опасны тем, что их невозможно заметить во время движения по льду", - передает пресс-служба словам Ефимова. У людей в такой ситуации почти нет шансов выбраться, добавил он.