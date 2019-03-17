СМИ: около 200 человек поместили под стражу после субботних беспорядков в Париже

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Французские власти поместили под стражу около 200 участников субботней акции протеста "желтых жилетов" в Париже, которая сопровождалась многочасовыми столкновения между стражами порядка и агрессивно настроенными манифестантами. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на столичную прокуратуру.

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Согласно обновленным данным, в Париже 16 марта были задержаны 237 участников беспорядков. Некоторые из них ночью были отпущены на свободу; около 200 человек, 15 из которых несовершеннолетние, находятся под стражей.

16 марта по Франции прокатилась 18-я волна протестов "желтых жилетов". Самые крупные массовые беспорядки и столкновения в этот день произошли в Париже. Их эпицентром стали Елисейские поля, где агрессивные демонстранты разгромили и подожгли десятки магазинов, кафе, газетных киосков.