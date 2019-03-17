Три человека провалились под лед в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Три человека провалились под лед в Колпинском районе в Петербурге. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС города.

"Невзирая на действующий на территории Санкт-Петербурга запрет выхода на лед, трое человек прогуливались по ледовому покрытию реки Ижора в Колпино. Двое мужчин и девочка провались под лед. До прибытия спасательных подразделений девочка была извлечена из водоема, и в сопровождении очевидцев отправлена домой, где была осмотрена бригадой скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

По данным управления, один из мужчин был извлечен из воды спасательными подразделениями с признаками алкогольного опьянения и переохлаждения, он был отправлен в больницу. Второго мужчину спасти не удалось, его тело было обнаружено водолазами и передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения следственных мероприятий.