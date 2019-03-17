КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, ранее задержанного по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил отец Антона Натарова депутат Госдумы Сергей Натаров.

Натаров был задержан в пятницу, 15 марта. Вместе с ним также были задержаны еще четыре человека, в том числе бывший редактор "Дела.ру" Дмитрий Болотов и директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин.

"Антона суд отправил под домашний арест сроком на два месяца, а всех остальных выпустили под подписку о невыезде", - сказал Натаров.

Решение по советнику губернатора принимал суд Железнодорожного района Красноярска, по представителям СМИ - суд Центрального района города.

Официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.