СМИ: в результате взрыва на железнодорожных путях в Пакистане погибли пять человек

ТАСС, 17 марта. Не менее пяти человек погибли, еще восемь пострадали в результате взрыва на железнодорожных путях в Пакистане и последующего схода нескольких вагонов пассажирского поезда. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Dunya News.

Согласно данным пакистанской газеты Doon, инцидент произошел в провинции Белуджистан. По словам представителя полиции, источником взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое было заложено на путях злоумышленниками.

Издание отмечает, что целью атаки стал локомотив Jaffar Express. Он следовал из Равалпинди в Кветту.

Пострадавшие госпитализированы.