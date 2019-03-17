Стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в Магадане

ТАСС, 17 марта. Пятилетнего ребенка в городском парке Магадана покусала стая бродячих собак. Его госпитализировали с серьезными травмами и прооперировали, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Мальчик с серьезными травмами от укусов был доставлен в областную больницу и прооперирован", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, губернатор Магаданской области Сергей Носов потребовал от муниципальных властей вместе с правоохранительными органами строго в рамках закона решить проблему с бродячими собаками. "Доложить о принятых мерах и решениях городские чиновники должны будут в течение суток", - передает пресс-служба регионального правительства.

Информация о состоянии ребенка пока не сообщается.