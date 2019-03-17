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Двое пожарных погибли при ликвидации горения в Иркутской области

На них обвалилась стена в ходе тушения

ТАСС, 17 марта. Двое пожарных города Зима Иркутской области погибли в ходе тушения сушильных камер на территории частной пилорамы, говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

"Днем 17 марта при исполнении служебного долга погибли помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 по охране города Зима старший сержант внутренней службы Евгений Сергеевич Зубаков и пожарный пожарно-спасательной части № 15 по охране города Зима рядовой внутренней службы Александр Сергеевич Мартынов. Караул Зубакова днем прибыл на тушение сушильных камер на территории частной пилорамы, существовала угроза распространения огня на хранившийся пиломатериал", - говорится в сообщении.

В ходе тушения на пожарных обвалилась стена. Защитное обмундирование не спасло их от гибели. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Следственное управление СК России по Иркутской области инициировало доследственную проверку. Следователи опрашивают свидетелей, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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