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Два человека погибли в ДТП в Самаре

Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одной из машин на встречную полосу

САМАРА, 17 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса ПАЗ в Самаре, сообщила в воскресенье пресс-служба управления МВД РФ по Самарской области

"Два человека, передвигавшиеся в автомобиле ВАЗ-2114, скончались", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 7:30 мск 17 марта на Южном шоссе в районе Южного моста в Куйбышевском районе Самары, столкнулись ВАЗ-2114 и ПАЗ.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ВАЗа на встречную полосу. Обстоятельства уточняются.

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