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СМИ: аэропорт в Данидине закрыли из-за подозрительного предмета

Как сообщает Otago Daily Times, речь идет о подозрительной сумке

ТАСС, 17 марта. Международный аэропорт города Данидин (административный центр региона Отаго, Новая Зеландия) был закрыт в воскресенье из-за информации о подозрительном предмете. Об этом сообщает газета Otago Daily Times со ссылкой на заявление полиции.

"Полиция находится на месте, [сюда] была направлена команда специалистов с целью установить природу предмета", - говорится в нем.

По информации источника издания, речь идет о подозрительной сумке.

15 марта вооруженные люди ворвались в две расположенные рядом мечети в новозеландском Крайстчерче и устроили в них стрельбу. В мечетях на тот момент находились сотни людей. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек. 50 раненых доставлены в больницы города.

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