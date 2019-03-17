СМИ: египетские ВМС спасли с затонувшей в Красном море яхты двух французов

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Двое туристов из Франции спасены кораблями ВМС Египта в Красном море вблизи побережья страны. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Sada El Balad.

По его данным, флот получил сигнал SOS с терпящей бедствие парусной яхты недалеко от Берениса в 100 км от границы с Суданом. На спасение утопающих был в экстренном порядке направлен патрульный катер. Прибыв на место инцидента, он подобрал двух французов.

К тому моменту яхта уже затонула из-за плохих погодных условий. Она перевернулась из-за сильного ветра, порывы которого в этом районе достигали почти 75 км/ч.

Спасенных иностранцев доставили в близлежащий порт, где им оказали всю необходимую помощь. Их жизни ничто не угрожает.