Кровля неэксплуатируемого здания загорелась на территории завода в Хакасии

ТАСС , 17 марта. Кровля неэксплуатируемого здания и покрышки загорелись на территории завода "Искож" в Черногорске в Хакасии, говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

"Крупный пожар в данный момент ликвидируют в Черногорске. Горит кровля неэкслуатируемого цеха и резиновые изделия на территории завода "Искож". Предварительная площадь пожара составляет 1500 кв. м", - говорится в сообщении

Сообщение о пожаре поступило в 17:00 (14:00 мск). На месте работают 34 пожарных и 8 единиц техники.

По информации ЕДДС Черногорска, рядом с местом пожара находятся другие склады, угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Завод "Искож" находится в промышленном районе на въезде в Черногорск. Завод занимается производством регенерата и резинотехнических изделий.

В новость внесены изменения (14:35 мск) - приводятся бэкграунд и комментарий ЕДДС