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Губернатор Хакасии выехал на место пожара в Черногорске

В республике загорелись кровля неэксплуатируемого здания и покрышки

ТАСС, 17 марта. Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов выехал на место пожара на заводе "Искож" в Черногорске, сообщила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Ирина Емельянова.

"Глава Хакасии Валентин Коновалов выехал на место пожара", - сказала она.

В воскресенье на территории завода "Искож" в городе Черногорск республики Хакасия загорелись кровля неэксплуатируемого здания и покрышки. Пожар распространился на территории 1500 кв. м. Ему был присвоен третий ранг сложности.

Теги
РоссияХакасия
Источник: в Красноярске экс-редактору портала "Дела.ру" продлили срок задержания
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