Губернатор Хакасии выехал на место пожара в Черногорске

ТАСС, 17 марта. Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов выехал на место пожара на заводе "Искож" в Черногорске, сообщила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Ирина Емельянова.

"Глава Хакасии Валентин Коновалов выехал на место пожара", - сказала она.

В воскресенье на территории завода "Искож" в городе Черногорск республики Хакасия загорелись кровля неэксплуатируемого здания и покрышки. Пожар распространился на территории 1500 кв. м. Ему был присвоен третий ранг сложности.