СМИ: два человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

ТАСС, 17 марта. Около 40 туристов оказались в воскресенье заблокированными на острове Ломбок (Индонезия) в результате оползней, к которым привело землетрясение. Как сообщает агентство Antara со ссылкой на местные власти, двое из них погибли.

По данным агентства, в ловушке оказались туристы, посещавшие водопад на севере острова. На данный момент спасти удалось только троих из них. Один из пострадавших был госпитализирован.

Отмечается, что большая часть туристов приехала из Малайзии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 48 км к северо-востоку от Матарама произошло землетрясение магнитудой 5,5.