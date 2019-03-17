Источник: в Красноярске экс-редактору портала "Дела.ру" продлили срок задержания

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Бывшему редактору портала "Дела.ру" Дмитрию Болотову, задержанному в рамках расследования дела советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, продлили срок задержания до 20 марта. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах региона.

В пятницу, 15 марта, по подозрению в мошенничестве были задержаны сам Натаров, Болотов, директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин и еще один человек, чьи данные не сообщались. Также в пятницу в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Милан задержали бухгалтера регионального представительства ЛДПР. Как сообщал ранее ТАСС отец советника, депутат Госдумы Сергей Натаров, его сын был отправлен на домашний арест на два месяца, а все остальные отпущены под подписку о невыезде.

"Болотову продлен срок задержания на 72 часа, до 20 марта, решение о мере пресечения для бухгалтера будет приниматься завтра (18 марта), так как по нему дело возбуждало линейное управление МВД на транспортe", - сообщил источник. Он также подтвердил, что Натаров отправлен под домашний арест, а еще два фигуранта дела отпущены под подписку о невыезде.

Официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.