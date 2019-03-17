Пожар на заводе "Искож" в Хакасии локализовали

ТАСС, 17 марта. Пожарные локализовали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорск республики Хакасия, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:55 мск пожар локализован", - сказали в ведомстве.

В воскресенье на территории завода "Искож" в городе Черногорск республики Хакасия загорелись кровля неэксплуатируемого здания и покрышки. Пожар распространился на территории 1,5 тыс. кв. м. Ему был присвоен третий ранг сложности.

В ГУ МЧС по региону позже сообщили, что кровля загоревшегося неэксплуатируемого здания завода частично обрушилась во время тушения пожара и существует риск дальнейшего обрушения, поэтому специалистам нужно работать очень осторожно.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. "Пробы воздуха они [Роспотребнадзор] взяли, результатов пока нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Завод "Искож" находится в промышленном районе на въезде в Черногорск, занимается производством регенерата и резинотехнических изделий.

В новость были внесены изменения (17:05 мск) — добавлена информация о частичном обрушении кровли