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Самолет компании "Победа" вернулся в Екатеринбург из-за ухудшения самочувствия пассажира

Пассажиру оказали первую помощь и госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшившегося самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе международного аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург).

"Рейс DP-561 Екатеринбург - Ростов вернулся в аэропорт "Кольцово" из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажиру была оказана первая помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что в 04:40 мск рейс вылетел в пункт назначения.

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