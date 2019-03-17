Самолет компании "Победа" вернулся в Екатеринбург из-за ухудшения самочувствия пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшившегося самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе международного аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург).

"Рейс DP-561 Екатеринбург - Ростов вернулся в аэропорт "Кольцово" из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажиру была оказана первая помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что в 04:40 мск рейс вылетел в пункт назначения.