Неизвестные устроили погром в квартире руководителя штаба оппозиции в Николаевской области

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Злоумышленники устроили погром и ограбили квартиру руководителя штаба украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Николаевской области Юрия Марчука.

"В ночь с пятницы на субботу меня не было дома. Злоумышленники залезли в окно, ограбили квартиру, но, мало того, сделали настоящий погром. Воры поломали мебель, порвали документы, фотографии из армии", - сообщил он в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Марчука, правоохранители уже опросили свидетелей и в настоящее время проходят следственно-оперативные мероприятия.