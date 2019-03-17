Один человек погиб при пожаре в доме в Волгограде

ТАСС, 17 марта. Один человек погиб и 30 эвакуированы в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Красноармейском районе Волгограда, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Волгоградской области.

"Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в девятиэтажном доме Волгограда поступило в 15:25 по местному времени. По прибытии пожарные эвакуировали порядка 30 человек, в том числе с помощью автолестниц. В 15:49 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, "погибшим является мужчина, предварительно он был в нетрезвом виде".