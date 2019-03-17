Данные самописцев указывают на сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Информация, полученная с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, свидетельствует о том, что данная катастрофа схожа с крушением такого же лайнера в Индонезии в октябре 2018 года. Об этом заявила в воскресенье министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.

"Отмечены явные сходства между рейсом 302 Ethiopian Airlines и рейсом 610 Lion Air. Это будет более подробно изучено в ходе расследования", - приводит слова Могес газета The Wall Street Journal. Министр не уточнила, что именно узнали специалисты о произошедшем.

По словам Могес, указанные выводы подтвердили как эфиопские следователи, так и американские. Им удалось получить всю необходимую информацию с самописцев. Доклад на этот счет, как ожидается, опубликуют в течение 30 дней.

Авиакатастрофа в Эфиопии 10 марта унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.