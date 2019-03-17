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Авиалайнер из Москвы приземлился в Сочи с технической неисправностью

На борту находилось 106 пассажиров

СОЧИ, 17 марта. /ТАСС/. Авиалайнер Boeing 737-800, летевший из Москвы в Сочи, в воскресенье приземлился в аэропорту назначения с технической неисправностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

"17 марта в международном аэропорту Сочи совершил посадку самолет Boeing 737-800 из Москвы (Шереметьево). При заходе на посадку на борту была выявлена проблема с механизацией крыла. В самолете находилось 106 пассажиров. Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность и встречали самолет у места его остановки, посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Аэропорт работает в штатном режиме.

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