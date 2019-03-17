В Тверской области разыскивают трех воспитанниц социально-реабилитационного центра

ТАСС, 17 марта. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеров ищут в Тверской области трех воспитанниц социально-реабилитационного центра, пропавших по дороге из школы. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Поисковые мероприятия проводятся с участием следователей и криминалистов Следственного комитета, сотрудников УМВД и волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова", - говорится в сообщении.

По данным следствия, три девочки 2003 года рождения 14 марта ушли из школы в деревне Ново-Ямская Старицкого района в социально-реабилитационный центр, где они жили, но дома не появились. При этом, отметили в пресс-службе, они не раз выходили на связь со знакомыми, пользуясь сотовыми телефонами малознакомых людей, и пользовались социальными сетями.

Возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что следственно-оперативная группа не нашла следов какого-либо преступления на месте, где в последний раз видели подростков.