Британская полиция квалифицировала нападение на прохожего в графстве Саррей как теракт

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Контртеррористическое подразделение британской полиции квалифицировало как теракт с применением холодного оружия нападение в субботу на прохожего в графстве Саррей. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба полиции графства.

По словам главы контртеррористического подразделения Нила Басу, расследование дела находится "в начальной стадии", однако "у него есть признаки теракта, совершенного под влиянием крайне правой идеологии", поэтому произошедшее квалифицировано как теракт.

Сотрудники полиции графства Саррей в субботу вечером задержали 50-летнего мужчину в западном лондонском пригороде Станвелл. Подозреваемый, размахивая битой и ножом, выкрикивал расистские лозунги. По предварительным данным, он ранил 19-летнего прохожего. Изначально задержанного подозревали в покушении на убийство и нарушении общественного порядка.