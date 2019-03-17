МВД Сербии сообщило о задержании семи участников протестов в Белграде

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники министерства внутренних дел Сербии задержали за нарушение общественного порядка семерых участников антиправительственных протестов в Белграде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба сербского МВД.

Отмечается, что сотрудники идентифицировали и задержали несколько человек за различные нарушения во время субботних беспорядков в телецентре. Два человека - 1976 и 1977 годов рождения - задержаны за то, что принесли в задние белградского телецентра бензопилу и размахивали ею перед журналистами канала. Задержан также молодой человек 1994 года рождения, разбивший стекло на входе в здание.

За физические нападения на полицейских задержаны еще три человека. Седьмой задержанный нарушил закон во время субботней акции протеста у президентского дворца, напав на полицейского.

В отношении всех задержанных ведутся следственные действия. Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к народу указал, что все участники протестов, замеченные в беспорядках, понесут наказание.