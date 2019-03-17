{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Белграде

МВД Сербии сообщило о задержании семи участников протестов в Белграде

Трое из них совершили насильственные действия в отношении правоохранителей

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники министерства внутренних дел Сербии задержали за нарушение общественного порядка семерых участников антиправительственных протестов в Белграде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба сербского МВД.

Отмечается, что сотрудники идентифицировали и задержали несколько человек за различные нарушения во время субботних беспорядков в телецентре. Два человека - 1976 и 1977 годов рождения - задержаны за то, что принесли в задние белградского телецентра бензопилу и размахивали ею перед журналистами канала. Задержан также молодой человек 1994 года рождения, разбивший стекло на входе в здание.

За физические нападения на полицейских задержаны еще три человека. Седьмой задержанный нарушил закон во время субботней акции протеста у президентского дворца, напав на полицейского.

В отношении всех задержанных ведутся следственные действия. Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к народу указал, что все участники протестов, замеченные в беспорядках, понесут наказание.

Теги
СербияВучич, АлександарАкции протеста в Белграде
Президентские выборы на Украине - 2019
СМИ: наблюдатель ОБСЕ за президентскими выборами подверглась нападению в центре Киева
По информации издания "Страна", злоумышленник вымогал деньги у французской представительницы Бюро по демократическим институтам и правам человека
Читать полностью