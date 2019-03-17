В Саратове частично обрушилась стена четырехэтажного дома

САРАТОВ, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области потребовала провести ревизию жилых домов, которые должны быть признаны аварийными, после частичного обрушения стены четырехэтажного дома в региональном центре. Об этом сообщается в воскресенье на сайте областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 17 марта "произошло частичное выпадение кирпичной кладки наружной стены дома" №3 по улице Измайлова.

"Прокурор области [Сергей] Филипенко поручил провести ревизию всех домов, которые подлежат признанию аварийными и подлежащими сносу", - говорится в сообщении.

Проверку информации об обрушении проводит региональное управление Следственного комитета. По его сведениям, в доме более 150 квартир. "Максимальным образом пострадали три из четырех этажей, [среди жителей] пострадавших нет", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее Фонд капитального ремонта выделил средства на ремонт дома, подрядчик приступил к усилению несущей конструкции, однако до окончания работ произошло выпадение кирпичей из несущей кладки.