СМИ: число жертв циклона "Идай" в Зимбабве возросло до 65

ТАСС, 18 марта. Число жертв тропического циклона "Идай" на востоке Зимбабве, в провинции Маникаленд, возросло до 65. Об этом в воскресенье сообщила Телерадиовещательная корпорация Зимбабве.

По ее данным, спасательные операции с участием военных в регионе продолжаются. По информации телекомпании, из-за сильных дождей в провинции разрушены пять мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

Как отмечает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве, в провинции продолжают идти сильные дожди.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые вызвали разрушение домов и перебои с подачей электроэнергии. 14 марта циклон обрушился на Мозамбик, унеся жизни 66 человек.