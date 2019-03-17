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СМИ: число жертв циклона "Идай" в Зимбабве возросло до 65

Как отмечает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве, доступ в пострадавшие районы затруднен

ТАСС, 18 марта. Число жертв тропического циклона "Идай" на востоке Зимбабве, в провинции Маникаленд, возросло до 65. Об этом в воскресенье сообщила Телерадиовещательная корпорация Зимбабве.

По ее данным, спасательные операции с участием военных в регионе продолжаются. По информации телекомпании, из-за сильных дождей в провинции разрушены пять мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

Как отмечает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве, в провинции продолжают идти сильные дожди.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые вызвали разрушение домов и перебои с подачей электроэнергии. 14 марта циклон обрушился на Мозамбик, унеся жизни 66 человек.

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Зимбабве
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