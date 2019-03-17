Аэропорт Данидина в Новой Зеландии открыт после уничтожения подозрительной сумки

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Администрация международного аэропорта новозеландского города Данидин (административный центр региона Отаго) открыла воздушную гавань после завершения операции по обезвреживанию подозрительной сумки. Об этом в понедельник сообщила полиция Новой Зеландии. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы в течение 10 часов.

"Аэропорт Данидина открыт после ликвидации подозрительного объекта, обнаруженного на его территории ранее. Предмет был нейтрализован командой взрывотехников и, как выяснилось, угрозы не представлял", - говорится в сообщении полиции, размещенном на ее сайте.

При этом новозеландская газета The New Zealand Herald отмечает, ссылаясь на полицию, что взрывотехники уничтожили сумку, оставленную неизвестным в здании службы управления воздушным движением. Сейчас стражи порядка выясняют, кто именно оставил сумку.

Вооруженные люди 15 марта ворвались в две мечети в новозеландском Крайстчерче, где в тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта 50 человек погибли, 50 пострадали. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.