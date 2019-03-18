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В ДР Конго при сходе поезда с рельсов погибли 24 человека

В результате крушения несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста

ТАСС, 18 марта. По меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения при сходе с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в воскресенье сообщило AFP со ссылкой на местную полицию и службы спасения.

По имеющимся данным, большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Отмечается, что среди жертв много детей.

Как информирует AFP, в результате крушения несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста. Поисковая операция была приостановлена с наступлением ночи, но ожидается, что число жертв может возрасти.

Причины инцидента неизвестны.

Теги
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