СМИ: в Канаде после шествия в честь Дня святого Патрика госпитализировали 18 человек

ОТТАВА, 18 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек госпитализированы во время несанкционированного шествия в честь Дня святого Патрика в канадском городе Ватерлоо (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в районе Университета Уильфрида Ларье. По словам представителя полиции Эшли Дитрих, в больницу доставлены 18 человек, в том числе один полицейский. Как отмечает телеканал, некоторые участники шествия, находясь в нетрезвом виде, кидали в толпу камни и стеклянные бутылки. У пострадавших диагностированы травмы головы и переломы из-за падения на скользких улицах, некоторых госпитализировали из-за чрезмерного употребления алкоголя или передозировки наркотиков.

По оценке полиции, перед университетом и на прилегающих к нему улицам собрались более 20 тыс. человек. Для охраны правопорядка в Ватерлоо были направлены сотрудники правоохранительных органов из других городов Онтарио. О задержания нарушителей не сообщается.