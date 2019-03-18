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СМИ: в метро Гонконга столкнулись два поезда

Пострадали машинисты, отмечает RTHK

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 марта. /ТАСС/. Столкновение двух пустых поездов произошло в ночь на понедельник в метро Гонконга, их машинисты пострадали. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.

Авария произошла на "красной" ветке подземки близ станции "Сентрал" в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов, его вагоны были покорежены.

Как сообщила оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR, из-за инцидента в течение дня не будет осуществляться движение между соседними станциями "Сентрал" и "Эдмирэлти" на "красной" ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью города. На остальном участке этой линии поезда курсируют с увеличенным интервалом.

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