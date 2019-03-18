СМИ: в метро Гонконга столкнулись два поезда

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 марта. /ТАСС/. Столкновение двух пустых поездов произошло в ночь на понедельник в метро Гонконга, их машинисты пострадали. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.
MTR commuters have been advised to use the Island Line to change between Admiralty and Central. Operations Director Adi Lau said the crash happened during a test of the new signalling system. https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/2xxuOSihja— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 18 March 2019
Авария произошла на "красной" ветке подземки близ станции "Сентрал" в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов, его вагоны были покорежены.
Как сообщила оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR, из-за инцидента в течение дня не будет осуществляться движение между соседними станциями "Сентрал" и "Эдмирэлти" на "красной" ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью города. На остальном участке этой линии поезда курсируют с увеличенным интервалом.