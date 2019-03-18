Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Электронные письма с сообщениями о минировании в понедельник поступили в 31 учреждение Бийска в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"Сообщения поступили в школы, детские сады, городскую больницу № 1, колледж промышленных технологий, торговый центр. В некоторых школах отменили занятия - туда пришли сообщения повторно. Списки учреждений, получивших сообщения, переданы в полицию. В зданиях проводятся обследования специалистами-кинологами с собаками", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 10 учреждениях, получивших сообщения в понедельник.

Подобные ложные угрозы 5 марта привели к эвакуации из двух организаций города около 200 человек.

В середине февраля такие сообщения получили порядка 100 организаций Бийска, включая школы, больницы и детские сады, а также 14 учреждений в Барнауле. Аналогичная волна прошла в регионе в январе, в связи с "минированием" 48 социальных объектов в Барнауле было возбуждено уголовное дело.