В Малайзии задержано 13 подозреваемых в связях с террористами

СИНГАПУР, 18 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Малайзии задержали 13 подозреваемых в террористической деятельности, в том числе в участии в захвате Марави (Филиппины) в 2017 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя национальной полиции Мохамеда Фузи Харуна.

"В результате спецоперации, прошедшей 11 и 12 марта, были задержаны 12 граждан Филиппин и один малайзиец", - указывается в сообщении. По данным спецслужб, среди них как минимум шесть активных боевиков региональной террористической группировки "Абу Сайяф", сообщил глава полиции. Он также указал, что после завершения антитеррористической операции на юге Филиппин часть боевиков бежали в соседний малайзийский штат Сабах.

В мае 2017 года боевики захватили и удерживали несколько месяцев город Марави на острове Минданао. Тогда было уничтожено как минимум 1,1 тыс. экстремистов, при этом почти 500 тыс. местных жителей вынуждены были бежать из города. Точная численность боевиков, участвовавших в столкновениях с правительственными войсками и правоохранительными органами, не сообщалась.