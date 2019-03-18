{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На авиалайнере, прервавшем взлет в Новосибирске, устранили неисправность

В понедельник утром самолет "Уральских авиаланий" прервал разгон из-за срабатывания датчика, показавшего неисправность двигателя

ТАСС, 18 марта. Неисправность, из-за которой самолет "Уральских авиалиний" не смог вылететь из аэропорта Новосибирска в Москву утром в понедельник, устранена. Лайнер готовится к вылету, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"На воздушном судне, выполняющем рейс U6 99, во время разгона появилась вибрация одного из двигателей. Командиром воздушного судна было принято решение о прерывании взлета и возвращении на место стоянки для диагностики и устранения причины неисправности. К настоящему моменту неисправность устранена, рейс готовится к вылету. В соответствии с федеральными авиационными правилами пассажирам будут предоставлены все положенные услуги", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний", вылетавший в Москву, прервал взлет в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика, показавшего неисправность двигателя. На борту находились 157 человек, никто не пострадал. По факту инцидента прокуратура проводит проверку.

Теги
РоссияНовосибирская область
Мосгорсуд 27 марта рассмотрит жалобу на заочный арест экс-главы банка "Открытие"
По словам представителя СК, Евгений Данкевич сейчас находится в Израиле
Читать полностью