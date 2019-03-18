На авиалайнере, прервавшем взлет в Новосибирске, устранили неисправность

ТАСС, 18 марта. Неисправность, из-за которой самолет "Уральских авиалиний" не смог вылететь из аэропорта Новосибирска в Москву утром в понедельник, устранена. Лайнер готовится к вылету, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"На воздушном судне, выполняющем рейс U6 99, во время разгона появилась вибрация одного из двигателей. Командиром воздушного судна было принято решение о прерывании взлета и возвращении на место стоянки для диагностики и устранения причины неисправности. К настоящему моменту неисправность устранена, рейс готовится к вылету. В соответствии с федеральными авиационными правилами пассажирам будут предоставлены все положенные услуги", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний", вылетавший в Москву, прервал взлет в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика, показавшего неисправность двигателя. На борту находились 157 человек, никто не пострадал. По факту инцидента прокуратура проводит проверку.