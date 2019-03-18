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СК в Якутии призывает не связывать резонансное преступление с национальным вопросом

Ведомство также призвало жителей воздержаться от любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Якутии выступило с обращением, в котором просит жителей региона не связывать резонансное преступление, в совершении которого подозреваются мигранты, с национальным вопросом.

Ранее в Якутске состоялся несанкционированный митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании местной жительницы. По данным местных СМИ, участники стихийного митинга потребовали наказать виновных в преступлении. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Изнасилование", полиция задержала подозреваемого. По данным местных СМИ, он является выходцем из Средней Азии.

"Преступные посягательства против половой неприкосновенности совершаются лицами различных народностей, социального статуса, возраста, что подтверждается статистическими данными. В 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в Якутии совершено 117 преступлений, из них иностранцами - шесть. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами - четыре", - говорится в сообщении.

В управлении СК РФ по Якутии призвали жителей республики "воздержаться от любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты".

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