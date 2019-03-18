Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в Кизлярском районе Дагестана. В результате имеются пострадавшие, которые доставлены в больницу, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 00:40 мск 18 марта поступила информация, что в Кизлярском районе в селе Красный Октябрь в двухэтажном частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения (природный газ). Разрушений нет. В результате происшествия имеются пострадавшие, которые каретой скорой медицинской помощи доставлены в Центральную районную больницу Кизлярского района", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, к ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлекались четыре человека и одна единица техники.

"В результате взрыва газового баллона пострадали трое взрослых. Один из них в крайне тяжелом состоянии, у него ожоги 80% тела. Состояние двоих - средней тяжести", - сообщила ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

По ее словам, пострадавшего с 80% ожогами тела в ближайшее время перевезут в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.

В новость были внесены изменения (10:20 мск) - добавлен комментарий представителя пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана о количестве пострадавших