Троих рыбаков сняли спасатели с отколовшейся льдины в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам управления МЧС Приморья в понедельник сняли с отколовшейся льдины у берегов Владивостока троих любителей подледного лова. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"18 марта в 10:20 (03:20 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от очевидца о том, что в районе железнодорожной станции "Седанка" у береговой черты образовалась промоина шириной около 3 м, на льду находятся три рыбака. В 10:50 (03:50 мск) сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам доставили рыбаков на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждаются", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, для вызволения рыбаков привлекался катер на воздушной подушке. Кроме трех снятых с отколовшегося ледового поля, еще около 20 человек за день спасатели эвакуировали с тонкого льда, который не отрывался от берега, но мог провалиться в любую минуту.

По данным Приморского гидрометцентра, температура воздуха днем в понедельник во Владивостоке составляет от 5 до 7 градусов тепла. Учитывая это, спасатели настоятельно рекомендуют гражданам не выходить на тающий лед.