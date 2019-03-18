Мосгорсуд 27 марта рассмотрит жалобу на заочный арест экс-главы банка "Открытие"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд 27 марта проверит законность заочного ареста бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича, объявленного в розыск по делу о растрате 34 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Данкевича назначено на 11:45 мск 27 марта в Мосгорсуде", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

11 марта Басманный суд заочно арестовал Данкевича. Он объявлен в международный розыск. Срок следствия по делу продлен до 17 июня 2019 года.

По словам представителя СК, Данкевич находится в Израиле. Его адвокат заявляет, что он находится на лечении, а его причастность к преступлению не установлена.

По данным СК, летом 2017 года Данкевич, являвшийся тогда председателем правления банка, вступил в преступный сговор с заемщиками "Открытия" - пока не установленными руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс". Они выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд рублей, "01 Групп" досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии".