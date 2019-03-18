СК начал проверку после смерти оставленного в московской квартире ребенка

"Семилетний ребенок проживал с мамой и бабушкой в квартире в Москве, мальчиком они почти не занимались. При этом в квартире, в которой эта семья проживает, накопилось много мусора, который никто не выносил. По имеющимся данным, с ребенком мало гуляли, он также не получал необходимой пищи. 12 марта он скончался от остановки сердца, врачи спасти его не смогли", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ребенок, которого родственники оставили одного в квартире в Москве, умер от остановки сердца. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в медицинских службах.

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Гибель ребенка ТАСС подтвердил и источник в правоохранительных органах. "По факту случившегося СК начал доследственную проверку. В рамках нее опрошены мать и бабушка мальчика, а также соседи. По имеющимся данным, ребенок страдал психическим расстройством. Устанавливаются все обстоятельства трагедии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, родители ребенка находятся в процессе развода. "Родители ребенка судились по вопросу о том, с кем его оставить после расторжения брака. Отец неоднократно обращался в органы опеки, однако о том, какие они приняли меры, пока информации нет", - добавил источник.

Кроме того, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве проверит информацию о гибели мальчика и при необходимости возьмет ситуацию на контроль.

"Мы проверяем информацию, которую сообщили СМИ, у меня пока нет подтверждения. Сейчас попытаемся разобраться вместе с соответствующими структурами - департаментами здравоохранения, социальной защиты, с правоохранительными органами, мы взяли это на контроль, будем разбираться, как это могло произойти, можно было ли это предотвратить", - сказал детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович.

В новость были внесены изменения (11:16 мск) — добавлены 4-й, 5-й и 6-й абзацы.