Полиция проверяет телецентр на Шаболовке после сообщений об угрозе взрыва

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция и кинологи проверяют здание телецентра на Шаболовке и один из съемочных павильонов на улице Правды в Москве после сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил, что здание телецентра на улице Шаболовка, а также один из съемочных павильонов на улице Правды заминированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники полиции и кинологи с собаками проверяют оба здания.