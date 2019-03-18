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Полиция проверяет телецентр на Шаболовке после сообщений об угрозе взрыва

Источник в правоохранительных органах сообщил, что также поступила информация о минировании одного из съемочных павильонов на улице Правды
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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция и кинологи проверяют здание телецентра на Шаболовке и один из съемочных павильонов на улице Правды в Москве после сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил, что здание телецентра на улице Шаболовка, а также один из съемочных павильонов на улице Правды заминированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники полиции и кинологи с собаками проверяют оба здания.

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