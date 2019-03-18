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Дело полковника Захарченко

СК попросил заочно арестовать еще троих фигурантов дела полковника Захарченко

Речь идет о члене совета директоров банка "Новое время" Иване Станкевиче, совладельце группы компаний "1520" Борисе Ушеровиче и бывшем зампредседателя правления Интеркредитбанка Дмитрии Моторине
Дмитрий Захарченко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дмитрий Захарченко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. СК просит Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича, совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича и бывшего зампредседателя правления Интеркредитбанка Дмитрия Моторина. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В суд поступили материалы следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Моторина Д., Станкевича И., Ушеровича Б.", - сказала представитель суда.

Моторину вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Станкевичу и Ушеровичу - получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее по данному делу суд отправил под стражу двух фигурантов дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко: адвоката Виктора Белевцова и Валерия Маркелова.

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РоссияДело полковника Захарченко
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