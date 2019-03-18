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СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней школьницы из Костромы

Потерявшую сознание на уроке девушку доставили в больницу, где она через несколько часов умерла

КОСТРОМА, 18 марта. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку после смерти 15-летней школьницы в Костроме, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами проводится проверка по факту смерти 15-летней девочки. В школе она почувствовала себя плохо и потеряла сознание, после чего была доставлена в больницу, где скончалась спустя несколько часов", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 16 марта. В школу прибыли врачи скорой помощи, девочку доставили в детскую городскую больницу Костромы. Причина ее смерти пока не установлена.

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