СК выясняет обстоятельства гибели 15-летней школьницы из Костромы

КОСТРОМА, 18 марта. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку после смерти 15-летней школьницы в Костроме, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами проводится проверка по факту смерти 15-летней девочки. В школе она почувствовала себя плохо и потеряла сознание, после чего была доставлена в больницу, где скончалась спустя несколько часов", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 16 марта. В школу прибыли врачи скорой помощи, девочку доставили в детскую городскую больницу Костромы. Причина ее смерти пока не установлена.