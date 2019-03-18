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Reuters: число жертв циклона "Идай" в Зимбабве возросло до 89

По данным агентства, количество погибших может возрасти

ТАСС, 18 марта. Число погибших из-за тропического циклона "Идай" в Зимбабве возросло до 89. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя зимбабвийского министерства информации, СМИ и телекоммуникаций Ника Мангвана.

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"Число подтвержденных жертв на территории страны на данный момент составляет 89 человек", - заявил Мангвана. При этом, как отмечает агентство, число погибших может возрасти.

Спасательные операции продолжаются. По информации Телерадиовещательной корпорации Зимбабве, из-за сильных дождей в провинции Маникаленд разрушены пять мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые вызвали разрушение домов и перебои с подачей электроэнергии. От стихии пострадали Малави, Мозамбик и Зимбабве. Как сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП), "на настоящий момент, согласно оценкам, в трех странах погибли около 150 человек".

Теги
МалавиМозамбикЗимбабве
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