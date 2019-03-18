Бизнес-центр в Москве проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Экстренные службы проводят проверку в бизнес-центре на Большой Академической улице в Москве после сообщения об угрозе взрыва в этом здании. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве по адресу Большая Академическая улица, дом 5. На место прибыли специалисты экстренных служб, в том числе - кинологи. Идет проверка информации о минировании", - сказал собеседник агентства.

В данном здании находятся бизнес-центр, фитнес-клуб и ряд организаций.

Ранее в понедельник поступали сообщения о минировании телецентра на Шаболовке и в Останкино, а также одного из съемочных павильонов на улице Правды. Некоторые из этих объектов проверены, взрывных устройств там не нашли. В последние месяцы неизвестные сделали ряд сообщений о минировании многих объектов инфраструктуры в Москве и других городах России. Экстренные службы нигде взрывных устройств не обнаружили.