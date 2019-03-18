Житель Ленобласти погиб от взрыва снаряда, который он хотел сдать на металлолом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Житель Кировского района Ленинградской области погиб от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который он хранил у себя на садовом участке для того, чтобы сдать на металлолом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье на садовом участке погибшего во время подготовки металла к сдаче.

"Один из находившихся на садовом участке вместе с металлоломом снарядов сдетонировал, в результате чего мужчина получил осколочные ранения, от которых скончался на месте", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудниками Росгвардии, которые прибыли на место ЧП, на участке также было обнаружено еще несколько снарядов времен войны. Они были вывезены и уничтожены на полигоне.

Региональное управление СК РФ в связи с инцидентом проводит доследственную проверку.