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В Ижевске закрыли сеть нелегальных казино

Организатора арестовали

ИЖЕВСК, 18 марта. /ТАСС/. Сеть нелегальных казино закрыли сотрудники правоохранительных органов в Удмуртии, организатор арестован. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка СК России.

"Пресечена незаконная деятельность сети нелегальных игорных заведений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой)", - говорится в распространенном сообщении. В пресс-службе добавили, что в отношении нескольких обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, организатор преступной группы заключен под стражу.

По версии следствия, 33-летний житель Ижевска и десять его соучастников организовали сеть нелегальных игорных заведений, куда входили казино, игровые клубы и установленные в публичных местах терминалы. Установлено, что деятельность сети носила законспирированный характер, имела отлаженную пропускную систему, а посетители допускались в казино только по рекомендациям. Отмечается, что всего оперативниками изъято свыше 100 единиц игрового оборудования.

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