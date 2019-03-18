Потерпевшая сторона обжалует приговор по делу о гибели детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 марта. /ТАСС/. Родственники погибших на Сямозере в Карелии детей не удовлетворены вынесенным в понедельник приговором фигурантам по этому делу, сообщили представители потерпевшей стороны журналистам.

Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

"Естественно, этот приговор мы будем обжаловать в апелляционной инстанции в части тех обвиняемых, которые сегодняшним приговором были оправданы", - сказала журналистам представительница потерпевших Наталья Степанова.

Бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова в понедельник Петрозаводским городским судом признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", суд приговорил ее к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Решетову освободили от наказания по статье "Оставление в опасности" в связи истечением срока давности. Бывший координатор лагеря Вадим Виноградов признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и осужден на девять лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Бывшие инструкторы лагеря, Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, признаны невиновными по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности". В то же время Круподерщиков признан виновным по статье "Оставление в опасности". Экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и и.о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, судом признаны невиновными.

Ранее сообщалось, что прокуратура Республики Карелия намерена обжаловать приговор "в части оправдания указанных лиц".

В то же время адвокат осужденного Вадима Виноградова Валерий Логутов сообщил журналистам после оглашения обвинительного приговора, что посоветует его обжаловать. "Настаивать я не буду, буду советовать (подавать апелляцию)", - сказал Валерий Логутов. Также планирует оспорить приговор представитель Елены Решетовой. "Будем обжаловать в ближайшее время, надо получить полный текст приговора суда, так как озвучены только вводные и резолютивные части, он довольно объемный, поэтому будем изучать его", - сказал ТАСС адвокат осужденной Александр Шишков.

В новость были внесены изменения (13:41 мск) — добавлен комментарий адвоката Шишкова