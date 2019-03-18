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Источник: полицейские не обнаружили опасных предметов в телецентре на Шаболовке

Ранее стало известно, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре и в одном из съемочных павильонов на улице Правды
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полицейские и кинологи обследовали в понедельник здание телецентра на Шаболовке, а также один из съемочных павильонов на улице Правды после сообщений об угрозе взрыва. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никаких опасных предметов обнаружено не было.

"Здание телецентра на улице Шаболовка, а также съемочный павильон на улице Правды обследованы кинологами и сотрудниками полиции. Никаких опасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре на Шаболовке, а также в одном из съемочных павильонов на улице Правды. В настоящее время полицейские устанавливают неизвестного, сообщившего о минировании.

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